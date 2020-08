Daydreamer spoiler: arriva Huma, la perfida mamma di Can (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sanem, Huma e Can - Daydreamer Non ci sarà soltanto la perfida Aylin (Sevcan Yasar) ad ordire intrighi per tentare di separare Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) a Daydreamer – Le Ali del Sogno. Nelle prossime settimane di programmazione, i telespettatori della telenovela turca “sbanca-ascolti” di Canale 5 faranno la conoscenza di Huma (Ipek Tenolcay), la madre del fotografo e di Emre (Birand Tunca). Fin dal suo ingresso, la donna si convertirà nella vera cattiva delle storie ambientate alla Fikri Harika. Daydreamer, anticipazioni turche: Huma e i suoi alleati Negli episodi già andati in onda anche in Italia, Can ha raccontato a Sanem di avere un rapporto abbastanza conflittuale con mamma ... Leggi su davidemaggio

