'Calcio dilettantistico, i professionisti devono avere un altro approccio' (Di mercoledì 19 agosto 2020) di leonardo mori Riceviamo e pubblichiamo questa lettera del presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Barga, anno di fondazione 1924,, Leonardo Mori, in cui si rivendica il ruolo del ... Leggi su lagazzettadelserchio

TgrRaiTrentino : E' stato un pilastro del #calcio giovanile e dilettantistico. Addio a Piergiorgio Gozzer. - CosimoSibilia : Con Piergiorgio Gozzer se ne va un pilastro del calcio trentino e non solo. Un uomo di campo che nella sua vita ha… - OpenGDB : Dopo aver chiuso le #discoteche, dopo un'enorme confusione riguardo la riapertura della #scuola, si valuta la riape… - laquila_calcio : ?? | INTERVISTA A @damiano_zanon ??#Zanon:'Sarà bello rivedere Insigne. Mister Zeman è stato fondamentale per lui, s… - psocoidea : RT @InfoCilentoWeb: #Cagliosa, il romanzo sul calcio dilettantistico con un capitolo ambientato a #Vatolla #Cilento #CilentoNotizie #Giusep… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio dilettantistico

BergamoNews.it

Cresciuto nelle giovanili della Juve Domo e del Novara, Francesco Viscomi è un volto noto al pubblico del “Franco Ossola” che ne ha apprezzato le qualità nel biennio 2015-2017 ai tempi del Varese ...Titolo di tutto rispetto se si guarda alla vittoria in finale contro un’altra big dei campionati di calcio a 7: il Visignano di Romano vincitore del Girone C eliminato dai play off dall’Asd ...