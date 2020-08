Atletica – Desalu bene nei 200 metri in Ungheria: solo Lyles meglio dell’azzurro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ancora un bel risultato di Fausto Desalu nei 200 metri. L’azzurro ribadisce il suo buon momento correndo in 20.35 (vento +1.3) con il secondo posto a Szekesfehervar, in Ungheria. Per il velocista delle Fiamme Gialle c’è il primato stagionale, ritoccando di un centesimo il 20.36 di sabato a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, con cui aveva stabilito la migliore prestazione in Europa dell’anno. E alle spalle soltanto di Noah Lyles, iridato e numero uno della specialità, che vince in 20.13. Si comporta bene il 26enne di Casalmaggiore, allenato a Parma da Sebastian Bacchieri, in settima corsia e quindi a fianco del fuoriclasse statunitense, impegnato in sesta. Battuti sprinter di valore internazionale come il britannico Adam Gemili, ex campione europeo, terzo con 20.56 e ... Leggi su sportfair

A Szekesfehervar nei 200 è secondo l'azzurro che toglie un centesimo al primato stagionale: battuto soltanto dal campione mondiale Lyles (20.13). Sesto posto di Aceti sui 400 e di Bocchi nel triplo

