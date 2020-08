Verona, a settembre in programma amichevoli contro Triestina e ND Gorica (Di martedì 18 agosto 2020) L’Hellas Verona è pronto a tornare in campo per la preparazione in vista della prossima stagione di Serie A, che prenderà il via il prossimo 19 settembre. La società gialloblu, che aveva già programmato due amichevoli contro Virtus Bolzano e Sudtirol, ha deciso di aggiungere al proprio calendario altre due gare contro Triestina e ND Gorica, che chiuderanno il ritiro in quel di Santa Cristina in Val Gardena. Ecco il comunicato ufficiale del club veneto: “E’ stata definita l’organizzazione di altre due partite a carattere amichevole, che si disputeranno, a porte chiuse, nel corso del ritiro della squadra gialloblu’, dal 22 agosto al 6 settembre prossimi, a Santa Cristina in Val ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA | #Verona, a settembre in programma amichevoli contro #Triestina e #NDGorica - fenjiuniverse : voglio troppo andare a verona il 3 settembre ???? - comeuntatuaggio : se andate a Verona a settembre abbracciate Fe anche per me che mi manca - soloconrico : per chiunque abbia la possibilità di andare a verona a settembre, abbracciate federico forte forte anche da parte mia, mi manca così tanto - Monte_Veronese : ??Ecco alcuni scatti della rassegna musicale #100NOTEINROSA l’aperitivo musicale di #Verona che animerà la città fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona settembre A Verona istituite le «corsie ciclabili» Pronte per settembre L'Arena Power Hits Estate 2020 di RTL 102.5/ Classifica radio e come seguire evento dell’anno

Grandissima attesa per il Power Hits Estate 2020 di RTL 102.5 in programma il 9 settembre all’Arena di Verona che è stato già ribattezzato come l’evento dell’anno. Sarà proprio all’interno ...

Matteo Levaggi, coreografo ribelle: “La danza è morta. Torni a essere fuoco che brucia certezze!”

Lei ha creato anche per grandi teatri d’opera, dall'Arena di Verona al Massimo di Palermo fino al MaggioDanza ... coreografica costretta a concertarsi con questi oggetti. Da settembre sarà anche ...

Grandissima attesa per il Power Hits Estate 2020 di RTL 102.5 in programma il 9 settembre all’Arena di Verona che è stato già ribattezzato come l’evento dell’anno. Sarà proprio all’interno ...Lei ha creato anche per grandi teatri d’opera, dall'Arena di Verona al Massimo di Palermo fino al MaggioDanza ... coreografica costretta a concertarsi con questi oggetti. Da settembre sarà anche ...