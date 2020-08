Uefa, decisione sulla Supercoppa europea: si giocherà a Budapest con il 30% del pubblico allo stadio (Di martedì 18 agosto 2020) L'Inter sogna la vittoria dell'Europa League e in caso di vittoria la squadra di Antonio Conte potrebbe giocare la prima partita europea con un po' di pubblico allo stadio dopo tutto quello che è successo nei mesi scorsi ... Leggi su tuttonapoli

la Uefa sta valutando di aprire lo stadio al 30 per cento del pubblico; la Supercoppa potrebbe essere dunque la prima partita europea con un po’ di pubblico presente allo stadio dopo la chiusura per ...

L’Uefa, infatti, avrebbe deciso per questa apertura, seppure ovviamente parziale. Infatti saranno ammessi sugli spalti circa il 30% della capienza totale dello stadio. La decisione verrà ...

