Reggio Calabria, quarantenne morto impiccato sulla traversa dello stadio (Di martedì 18 agosto 2020) Reggio Calabria, trovato morto un quarantenne all’interno dello stadio della Reggina calcio: l’uomo è stato trovato impiccato sulla traversa della porta. Come sia riuscito ad entrare all’interno dello stadio Granillo è ancora un mistero. Le autorità, come riporta l’agenzia di informazione Ansa, pensano che l’uomo, nella notte, abbia scavalcato in qualche modo le recinzioni e … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

