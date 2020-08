Paure e poltrone: la lunga traversata che attende i “moderati” (Di martedì 18 agosto 2020) Pd e M5S si sono fidanzati in casa, se non addirittura sposati. E adesso viene il difficile, ma anche il bello, per quelli che tradizionalmente vengono definiti “moderati”, anche se in questo momento di tutto abbiamo bisogno, tranne che di moderazione.Dimenticati in poche ore Bibbiano, i pidioti, i grullini, i “senza di me”, e altre amenità, è oramai ufficiale l’alleanza tra populismo M5S e sinistra, uniti in una politica senza visione, fatta di bonus, statalizzazione, assunzioni a pioggia, spesa pubblica fuori controllo e limitazioni alla libertà economica, il tutto condito con una spolverata di giustizialismo anti-imprese. Leu festeggia e Italia Viva più che twittare polemicamente e spuntare qualche nomina non fa. E questo perché? Per evitare le elezioni e lo spauracchio Salvini, che pure è talmente suonato da ... Leggi su huffingtonpost

Ma non è solo questo: sul piatto della bilancia Pd, oltre alla mitica “guerra alle destre”, pesano innumerevoli poltrone e, soprattutto, i 209 miliardi in arrivo dall’Europa. Ed è proprio questa la ...

Conte può perdere la poltrona: che cosa accadrà tra un mese

Quello di settembre sarà un mese davvero rovente per il governo giallorosso che, dopo la pausa estiva, dovrà fare i conti con una ripresa dei lavori delicata: il Parlamento sarà chiamato a risolvere q ...

