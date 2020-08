Matrix 4 e il non ritorno di Laurence Fishburne: ecco i motivi (Di martedì 18 agosto 2020) Laurence Fishburne, interprete di Morpheus, svela il motivo della sua assenza in Matrix 4, ultimo capitolo della saga Uno dei volti iconici della trilogia di Matrix, Laurence Fishburne, alias Morpehus, non tornerà nel quarto capitolo al fianco di Keanu Reeves. Intervistato dal New York Magazine, ha svelato il motivo della sua assenza. Per fortuna nulla di grave come una malattia o un dissidio con il cast. A quanto rivela, non è stato invitato dalla Warner Bros. a prender parte alla produzione: “Non sono stato invitato. Forse ne approfitterò per scrivere un’altra commedia. Ma auguro loro ogni bene. Spero che il film sia fantastico”. Nessun rancore, dunque, e tanti auguri di buona riuscita del film. Fishburne continua poi ... Leggi su tuttotek

