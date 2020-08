Mario Draghi: “Pandemia minaccia per l’economia e la società” (Di martedì 18 agosto 2020) Mario Draghi: “La pandemia è una minaccia per l’economia e la società”. Così l’ex governatore di Bankitalia e Bce al Meeting di Rimini 2020 Mario Draghi è intervenuto al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione: “La pandemia è una minaccia per l’economia e per la società” ha detto l’ex governatore di Bankitalia e Bce. Questo classico incontro, giunto al quarantesimo anno, non può che essere speciale in tempi di emergenza sanitaria mondiale. Il tradizionale mega incontro nel padiglione della fiera riminese, infatti, non si terrà per ragioni di sicurezza. L’evento quest’anno di svolgerà in presenza, con un numero ridotti di ingressi nei ... Leggi su bloglive

