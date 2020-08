Inter d'Europa (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA - Dieci anni dopo lo storico triplete di Mourinho l'Inter torna a giocare una finale europea . La squadra nerazzurra ha regolato con un sonoro 5-0 lo Shakhtar Donetsk grazie alle doppiette di ... Leggi su corrieredellosport

tancredipalmeri : Grazie all’Inter l’Italia torna in finale di Europa League per la prima volta dopo 21 anni, quando ancora non si chiamava Coppa UEFA - SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - FabrizioRomano : L’Inter è al lavoro sull’operazione Sandro Tonali: l’intenzione è di chiudere col Brescia dopo l’Europa League, c’è… - Affaritaliani : Inter abbatte lo Shaktar. Conte: 'Mio sfogo era costruttivo' - Affaritaliani : Inter abbatte lo Shaktar: finale di Europa League. Conte: 'Mio sfogo era costruttivo' -