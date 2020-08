Il Covid-19 nei piccoli individuato a Padova: allarme per la sindrome multisistemica (Di martedì 18 agosto 2020) C'è anche una bambina di 5 anni,ricoverata in terapia intensiva nell''azienda ospedaliera di Padova, tra i pazienti Covid che destano preoccupazione in Veneto, dopo la ripresa dei contagi nelle ultime ... Leggi su globalist

matteosalvinimi : 49 giorni al processo. 15.406 sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi, contro i 4.261 dello stesso periodo di un anno… - fattoquotidiano : COVID E LAVORO Il principio della privacy resta intoccabile: nessuna ingerenza nei dati personali del lavoratore an… - Tg3web : Sono operative le nuove regole per contrastare l'epidemia di covid-19. Balli vietati per evitare i contagi specie t… - CapanoUmberto : RT @Cambiacasacca: Dopo 5 mesi, mi pare che possiamo trarre alcuni dati certi sul covid: - negli uffici della p.a. uccide, fuori no; - si d… - solounastella : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nei Estate del villaggio, vacanze era covid nei borghi - ViaggiArt Agenzia ANSA Coronavirus: 51 casi nel Lazio, zero in provincia. Positivi intercettati in aeroporto con i test rapidi

Si fermano i contagi da coronavirus, nella provincia di Latina: questa la buona notizia data dalla Asl pontina che nel primo pomeriggio ha diffuso il bollettino di oggi, lunedì 17 agosto. Nessun nuovo ...

Coronavirus, da giovedì test all'aeroporto di Malpensa

Da giovedì i viaggiatori in arrivo da Spagna, Grecia, Croazia e Malta potranno fare i tamponi all'aeroporto di Malpensa. Questo non sarà invece possibile a Linate per problemi di spazio. Già da domani ...

Si fermano i contagi da coronavirus, nella provincia di Latina: questa la buona notizia data dalla Asl pontina che nel primo pomeriggio ha diffuso il bollettino di oggi, lunedì 17 agosto. Nessun nuovo ...Da giovedì i viaggiatori in arrivo da Spagna, Grecia, Croazia e Malta potranno fare i tamponi all'aeroporto di Malpensa. Questo non sarà invece possibile a Linate per problemi di spazio. Già da domani ...