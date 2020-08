Higuain: “Quando ti chiama la Juventus non puoi dire di no. Tornare a Napoli? Con la mascherina” (Di martedì 18 agosto 2020) L’attaccante argentino Gonzalo Higuain non si pente della scelta di trasferirsi dal club azzurro a quello bianconero. “Non mi sento un traditore e non mi sono mai pentito di essere andato via da lì. Sono scelte che si fanno in carriera, per migliorare ed essere felici. Quanti giocatori sono passati dal Boca al River? O … Leggi su 2anews

DavidBasco86 : @russ_mario1 @frin86 cioe rendiamoci conto che ha scambiato Bonucci con Caldara e speso 20M per 5 mesi di Higuain i… - andreafcj10_ : @romeoagresti @GoalItalia Sticazzi Romeo vogliamo notizie vere daiiiii Higuain fuori dalle palle quando? - MKollandra : @GianniJ08 @FrankRuJuve Giusto,l'altro errore è stato di voler fare il passo più lungo della gamba,non avendo il po… - vane___96 : Siamo d’accordo che non dobbiamo credere a tutte le cazzate che dicono i giornalisti? Questo continuo attacco verso… - LinoPagliuca : @Chiariello_CS Come Higuain quando stava a Napoli...dopo assente -

