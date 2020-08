Egitto, muore in carcere il leader della Fratellanza musulmana (Di martedì 18 agosto 2020) Essam el-Erian, leader della Fratellanza musulmana, è morto giovedì 13 agosto all'età di 67 anni per complicazioni di salute nella famigerata sezione denominata al-Aqrab (“Lo scorpione”) del centro penitenziario di Tora. Vi era detenuto dal 2013. Nel 2018 era stato condannato a morte insieme ad altri 74 imputati per le violenze durante le proteste della metà di agosto del 2013 nelle due piazze del Cairo di Rabaa al-Adawiya e al-Nahda. In quella che è passata alla storia (...) - Mondo / Egitto, carcere, , Fratellanza musulmana Leggi su feedproxy.google

Essam el-Erian, leader della Fratellanza musulmana, è morto giovedì 13 agosto all’età di 67 anni per complicazioni di salute nella famigerata sezione denominata al-Aqrab (“Lo scorpione”) del centro ...

“Cinque anni fa l’Egitto mi ha quasi ucciso, Trump dovrebbe chiederne conto ad Al Sisi. L’Europa ci aiuti, noi vittime straniere dei regimi”

Parla April Corley, l’americana che nel 2015 fu bombardata da un elicottero Apache (di fabbricazione Usa) delle forze di sicurezza egiziane nel deserto a sud del Cairo, e ora è invalida permanente. “C ...

Essam el-Erian, leader della Fratellanza musulmana, è morto giovedì 13 agosto all'età di 67 anni per complicazioni di salute nella famigerata sezione denominata al-Aqrab ("Lo scorpione") del centro ...