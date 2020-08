Così tuteliamo la nostra agricoltura dall’impatto della pandemia (Di martedì 18 agosto 2020) L’impatto della pandemia Covid-19 su agricoltura e agroalimentare del nostro Paese ha fatto emergere alcune problematiche ben note al settore ma mai affrontate definitivamente. L’impegno del Governo Conte per sostenere le imprese del comparto primario è stato sin da subito elevato e deciso, sia per la crucialità delle produzioni alimentari per il made in Italy sia per il fondamentale ruolo svolto durante le fasi emergenziali dove le filiere agroalimentari sono state in grado di garantire costantemente l’apporto dei cibi che gli italiani sono abituati, da sempre, a consumare. Per sostenere il comparto abbiamo agito lungo tre direttrici: il sostegno alle imprese e ai lavoratori, l’accesso al credito per i finanziamenti, la promozione per il rilancio delle nostre produzioni. ACCANTO A IMPRESE E ... Leggi su ilblogdellestelle

M5S_Senato : Così tuteliamo il nostro mare, serbatoio di futuro - LuigiAssecasa : RT @M5S_Camera: Così tuteliamo la nostra agricoltura dall’impatto della pandemia - serpicofra : Così tuteliamo la nostra agricoltura dall’impatto della pandemia - phildancefc : RT @M5S_Senato: Così tuteliamo la nostra agricoltura dall’impatto della pandemia - soniabetz1 : RT @M5S_Camera: Così tuteliamo la nostra agricoltura dall’impatto della pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Così tuteliamo Coronavirus, Bonometti: «L’Europa si fermi, andiamo in ferie e poi ripartiamo» Corriere della Sera