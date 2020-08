Coronavirus in Sardegna, positivo in un resort a Santo Stefano: 475 turisti in quarantena (Di martedì 18 agosto 2020) turisti in quarantena in un residence a nell'isola di Santo Stefano, nell'arcipelago de La Maddalena, all'estremo Nord della Sardegna. Sono 475, tra ospiti e personale del villaggio turistico, ad essere stati sottoposti al tampone dopo il ricovero, ieri, di un lavoratore stagionale con i sitomi del Coronavirus (SEGUI IL LIVE) all'ospedale di Sassari. Nessuno può lasciare il residence in attesa dei risultati dei test. "Abbiamo effettuato i test - ha spiegato l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - e siamo in attesa che vengano processati". Al via nell'Isola i tamponi in aeroporto Intanto partono anche in Sardegna i tamponi radipi negli aeroporti per chi arriva dai Paesi a rischio. Il primo ad attrezzarsi è stato ... Leggi su tg24.sky

