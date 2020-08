Anche Oracle scende in campo per acquistare TikTok (Di martedì 18 agosto 2020) (Photo by Narinder Nanu/Afp via Getty Images)Si allunga la lista delle aziende tecnologiche pronte a rilevare le operazioni della piattaforma di video brevi TikTok negli Stati Uniti. Ultima in ordine di tempo a manifestare il proprio interesse è la multinazionale informatica statunitense Oracle, che secondo quanto riportato dal Financial Times avrebbe avviato contatti preliminari con i cinesi di ByteDance per trattare l’operazione. Oracle è così l’ultima compagnia a stelle e strisce che decide di mettersi di traverso alla corsa di Microsoft verso il controllo della sempre più popolare piattaforma di condivisione video. Dopo l’ordine esecutivo emesso dal presidente Donald Trump a inizio agosto, che in un primo momento costringeva la controllante ByteDance a vendere tutte le ... Leggi su wired

antocalderone : Anche Oracle scende in campo per acquistare TikTok - ictBusinessIT : La saga TikTok continua: anche Oracle è interessata? - MilanoCitExpo : Anche Oracle scende in campo per acquistare TikTok #DipartimentoInnovazioneTecnologia - PoloInfoIt : La saga TikTok continua: anche Oracle è interessata? - Asgard_Hydra : Anche Oracle scende in campo per acquistare TikTok -