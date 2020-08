Accusata anche la madre del piccolo Evan, morto nel ragusano (Di martedì 18 agosto 2020) Indagata la madre 23enne per maltrattamenti e per non aver fermato il suo compagno, ritenuto dagli inquirenti il responsabile della violenza. E’ stata fermata anche la mamma del piccolo Evan, il bimbo di un anno e poco più, deceduto ieri nell’ospedale di Modica, in provincia di Ragusa, dove era giunto in ambulanza in condizioni … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Choc a Modica, ucciso bimbo di un anno. Arrestato il compagno della madre, accusato di essere responsabile delle percosse che hanno causato la morte del piccolo.

Picchia, la scaglia contro un termosifone e minaccia la compagna incinta: ragazzo di 24 anni nei guai

MACERATA - Botte e minacce di morte alla compagna incinta e alla sua famiglia: 24enne dell’entroterra maceratese finisce ai domiciliari. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri. Tutto avrebbe avu ...

