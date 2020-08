Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2020 ore 08:45 (Di lunedì 17 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2020 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO NEL COMUNE DI FORMIA IN VIA DOMITIANA E SULLA VIA APPIA LATO NAPOLI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA Roma-ANCONA CIRCOLazioNE RALLENTATA PER UN GUASTO A UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA FOSSATO DI VICO E FABRIANO. RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA NELLA STAZIONE DI EUR FERMI. LA CIRCOLazioNE È DUNQUE INTERROTTA TRA EUR MAGLIANA E LAURENTINA E ... Leggi su romadailynews

