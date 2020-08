NBA Playoff 2020, Boston Celtics-Philadelphia 76ers in tv: data, canale e orario gara-1 (Di lunedì 17 agosto 2020) Boston Celtics-Philadelphia, gara-1 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. I Celtics di Brad Stevens sono sempre squadra che vive per la postseason. Quest’anno, al di là della particolarità della stagione, c’è stato qualche problema di salute e di leadership, ma anche il recupero a buoni livelli di Gordon Hayward. I problemi veri però pare averceli Philadelphia, che dovrà fare a meno dell’all-star Ben Simmons per tutti i Playoff e teme per Joel Embiid, che ha degli infortuni alla caviglia e alla mano da smaltire. In generale l’umore a Phila non sembra dei migliori e il “process” verso l’essere un team da titolo pare avere subito un brusco ... Leggi su sportface

"All'inizio dell'anno sapevamo di avere una buona squadra e quale poteva essere il nostro obiettivo. Avevamo grandi talenti individuali: dovevamo solo trovare la giusta chimica per unirli tutti e dive ...

Cosa può insegnare la NBA sul Coronavirus a Trump e a certi politici poco accorti

Se c'era qualcuno in grado di organizzare in tempo di Coronavirus una ripartenza di campionato di dimensioni così grandi come è stato il Restart di Orlando, senza togliere nulla al bellissimo lavoro f ...

