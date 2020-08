Le false comunicazioni sociali (Di lunedì 17 agosto 2020) false comunicazioni sociali: definizionefalse comunicazioni sociali: cosa sonoQuando si configura il reatoLa pena per Particolare tenuità del fattofalse comunicazioni sociali delle società quotateGiurisprudenza sulfalse comunicazioni sociali: definizioneTorna su possono essere definite come il comportamento di chi: - espone in maniera consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge dei fatti materiali rilevanti che non rispondono al vero oppure - omette fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge inerenti alla situazione ... Leggi su studiocataldi

Ultime Notizie dalla rete : false comunicazioni False comunicazioni, Cattolica: segnalazioni a Consob e Procura Il Messaggero Alitalia, il Codacons chiede alla Procura di Civitavecchia di indagare l’ex ministro Calenda

Colpo di scena nell’inchiesta su Alitalia che ha portato al rinvio a giudizio di 21 persone per bancarotta fraudolenta aggravata, false comunicazioni sociali e ostacolo alle funzioni di vigilanza. La ...

