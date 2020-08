Juventus, Salvini: «Pirlo? Mi basta che perda due partite…» (Di lunedì 17 agosto 2020) Matteo Salvini ha parlato dell’arrivo di Pirlo sulla panchina della Juventus Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato ai microfoni di Radio Bianconera l’arrivo sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo. «A me basta che il Milan batta la Juve sia all’andata che al ritorno. Poi per il resto Pirlo era e resta un grande, ma a me interessa che perda due partite. Se è una scelta azzardata? Avranno fatto le loro valutazioni, loro sanno meglio di me il mestiere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

albo_neroblu : Non hanno ancora detto che la Juventus è uscita dalla Champions per colpa di Salvini? #salviniCIALTRONE #14agosto - ItaTvfan : Eh? Scusa come è finita #BarcellonaNapoli ?X vincere contro la #Juventus in Europa come in Italia le partite le dov… - GabrieleBeglio2 : @PianetaMilan Per me la Juventus ha sbagliato a cacciarlo e poi cosa centra Salvini ho da capirlo questi sono i miseri italiani - 501_tot : RT @fasulo_antonio: Ognuno ha la sua Coppa #Pirlo #Juventus #SalviniPagliaccio #Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Salvini Juventus, Salvini: «Pirlo? Mi basta che perda due partite…» Calcio News 24 Salvini a RBN: "Pirlo? La società avrà fatto le sue valutazioni. A me basta che perda due partite..."

A Forte dei Marmi, la giornalista di Radio Bianconera Giancarla Tenivella ha intercettato il leader della Lega Matteo Salvini, al quale ha chiesto alcune considerazioni sull’ingaggio di Andrea Pirlo d ...

Elodie dopo l’attacco a Salvini viene pesantemente insultata, chi si schiera dalla sua parte

Qualche tempo fa Elodie aveva insultato Matteo Salvini, leader della Lega per aver criticato l’esibizione dei Sergio Sylvestre che aveva cantato, sbagliando e non ricordando le parole, l’inno d’Italia ...

A Forte dei Marmi, la giornalista di Radio Bianconera Giancarla Tenivella ha intercettato il leader della Lega Matteo Salvini, al quale ha chiesto alcune considerazioni sull’ingaggio di Andrea Pirlo d ...Qualche tempo fa Elodie aveva insultato Matteo Salvini, leader della Lega per aver criticato l’esibizione dei Sergio Sylvestre che aveva cantato, sbagliando e non ricordando le parole, l’inno d’Italia ...