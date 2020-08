Inter-Shakhtar Donetsk diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di lunedì 17 agosto 2020) Inter-Shakhtar Donetsk si gioca questa sera lunedì 17 agosto alle 21. La sfida è valida per la semifinale di Europa League. Chi vince tra i nerazzurri e gli ucraini passa in finale dove troverà il Siviglia, reduce dalla vittoria contro il Manchester United.Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazionicaption id="attachment 1005179" align="alignnone" width="795" Lukaku (getty images)/captionAncora qualche dubbio di formazione per le due squadre. L'Inter di Antonio Conte punta dritta alla finalissima. Handanovic in porta. Difesa a tre composta da Godin, visto in forma ultimamente, de Vrij e Bastoni. Esterno a destra Danilo D'Ambrosio. Esterno a sinistra Ashley Young. In mezzo Barella, Brozovic e Gagliardini. Solita coppia d'attacco ... Leggi su itasportpress

SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - Inter : ????? | ALLENAMENTO La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL Le foto ??… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte in conferenza: 'Lo Shakhtar è la squadra in assoluto più fort… - reali_reali93 : RT @SkySport: L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter sfida lo… - ItaSportPress : Inter-Shakhtar Donetsk diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi - -