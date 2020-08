Ignazio Moser, l’addio a Cecilia Rodriguez e la verità sul flirt con Anna Safroncik (Di lunedì 17 agosto 2020) Non solo Belen soffre di problemi sentimentali, anche la sorella Cecilia Rodriguez non starebbe passando un periodo felice in amore. La sua storia con Ignazio Moser infatti secondo voci di corridoio sarebbe in crisi, e il settimanale Oggi aveva addirittura parlato di un flirt di Ignazio con l’attrice Anna Safroncik. La replica di Ignazio Moser sul flirt con Anna Safroncik La Rodriguez e Moser sarebbero ai ferri corti e dopo una lite plateale a Porto Cervo si sarebbero lasciati. Stando al gossip lanciato dalla rivista il bell’Ignazio avrebbe poi abbandonato il noto locale Billionaire di Briatore in compagnia ... Leggi su tvzap.kataweb

