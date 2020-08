DiRT 5 per PC: rivelati i requisiti di sistema minimi e raccomandati (Di lunedì 17 agosto 2020) DiRT 5 di Codemasters sarà lanciato tra meno di due mesi e i fan della serie sembrano non vedere l'ora che arrivi il momento di mettere le mani su novità come il sistema meteorologico dinamico e la modalità carriera basata sulla narrativa.In vista del lancio, ecco arrivare i requisiti di sistema minimi e raccomandati per PC.Grazie all'aggiornamento della pagina Steam del gioco, sappiamo cosa servirà per eseguire DiRT 5 e i requisiti non sono troppo esigenti. Con le impostazioni minime, avrete bisogno di una GTX 970 o di una RX 480. Nel frattempo, i requisiti consigliati prevedono una GTX 1070 Ti o un AMD Vega 64. Avrete anche bisogno di 60 GB di spazio di archiviazione liberi. Leggi altro... Leggi su eurogamer

DIRT 5, svelate le canzoni della colonna sonora, ci sono i Pearl Jam e i Chemical Brothers

Poco dopo aver annunciato i requisiti minimi e consigliati della versione PC, Codemasters ha svelato le canzoni che comporranno la colonna sonora di DIRT 5, in uscita a metà ottobre. Questo album, già ...

