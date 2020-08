Dalla Spagna – Mancanza di liquidità al Valencia, proposte cambiali ai giocatori (Di lunedì 17 agosto 2020) Secondo Super Deporte il Valencia è in seri guai finanziari: manca liquidità e ai giocatori sono state proposte delle cambiali Il Valencia è nei guai seri. Secondo quanto ripota Super Deporte il club spagnolo versa in in una situazione economica delicatissima. Nonostante i sacrifici di Parejo e Coquelin (ceduti ai rivali del Villareal) i Pipistrelli sono in rosso. Questa mattina il direttore finanziario del Valencia ha incontrato la squadra per illustrare la grave situazione e spiegare che ci sarebbero difficoltà a pagare gli stipendi tramite regolare bonifico bancario: per questo, è stato proposto ai giocatori di pagare gli stipendi di questa stagione con cambiali a scadenza settembre 2021. Una decisione questa ... Leggi su calcionews24

giornalettismo : Erano stati garantiti #tamponi in 48 ore per chi rientra da #Grecia, #Spagna, #Croazia e #Malta. Ma sono tanti i d… - Sport_Mediaset : Clamoroso dalla Spagna: #Messi pronto a lasciare subito il #Barcellona! #SportMediaset - Linkiesta : Dalla Scozia alla Spagna, dalla Baviera alla Francia ogni giorno spuntano nuovi cluster, spesso legati al mancato r… - MariannaPrato : RT @fasulo_antonio: Lucia Bosè - deceduta per #Covid_19 - si rivolterà dalla tomba quando saprà che suo figlio Miguel ha appoggiato la prot… - DiovmaeC : RT @fasulo_antonio: Lucia Bosè - deceduta per #Covid_19 - si rivolterà dalla tomba quando saprà che suo figlio Miguel ha appoggiato la prot… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Aeroporti nel caos, «Arrivo dalla Spagna, entro 48 ore farò il test. Ma intanto ricomincio a guidare il tram» Corriere della Sera Coronavirus, in Puglia via ai tamponi entro 72 ore per chi rientra da Grecia, Malta, Spagna e Croazia

Il tampone in Puglia viene effettuato dopo le 72 ore dal rientro da Grecia, Malta, Spagna (e a partire dal 13 anche dalla Croazia), e solo dopo l'esito negativo è ammesso il rientro in comunità e la ...

F1 | Ferrari, Mekies: “Non siamo riusciti ad ottimizzare le prestazioni della vettura”

Charles Leclerc e Sebastian Vettel partiranno rispettivamente dalla quinta e dalla sesta fila dello schieramento nel Gran Premio di Spagna. Il monegasco scatterà nono, due posizioni davanti al compagn ...

Il tampone in Puglia viene effettuato dopo le 72 ore dal rientro da Grecia, Malta, Spagna (e a partire dal 13 anche dalla Croazia), e solo dopo l'esito negativo è ammesso il rientro in comunità e la ...Charles Leclerc e Sebastian Vettel partiranno rispettivamente dalla quinta e dalla sesta fila dello schieramento nel Gran Premio di Spagna. Il monegasco scatterà nono, due posizioni davanti al compagn ...