Caos Barcellona, Iniesta prova a metterci una pezza: il messaggio social dello spagnolo (Di lunedì 17 agosto 2020) Che il momento in casa Barcellona sia tra i più delicati della sua storia lo si capisce anche dal tentativo disperato dell'ex leggenda Andres Iniesta di mettere una parola "dolce" che possa riportare serenità e compattezza nell'ambiente blaugrana.Il prossimo addio di Setien, la quasi certa nomina di Koeman, il Caos elezioni presidenziali e il futuro di Lionel Messi stanno facendo vivere a tutto il club catalano uno dei periodi più agitati mai vissuti prima tanto da rendere necessario anche l'intervento di chi quella maglia l'ha vissuta e onorata per anni, come l'Illusionista.Iniesta: messaggio per il Barcellonacaption id="attachment 967883" align="alignnone" width="639" Iniesta ai tempi del Barcellona (getty images)/captionEra un ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Caos Barcellona, Iniesta prova a metterci una pezza: il messaggio social dello spagnolo - - infoitsport : Caos in casa Barcellona: oggi l'addio a Setien ma perde quota l'ipotesi Pochettino - passione_inter : VIDEO - Il Caos Barcellona e cosa può succedere con Lionel Messi - - infoitsport : Caos Barcellona, ci siamo: via alla riunione. Elezioni, esonero Setien e Abidal nel programma - infoitsport : LIVE TMW - Caos Barcellona: via alla riunione straordinaria. E' il giorno della verità -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Barcellona Caos Barcellona, il club deve guadagnarsi la fiducia di Messi. Saltano tutti: elezioni a breve? TUTTO mercato WEB Bari, passeggeri a rischio Covid, malumori per il tampone

BARI - «Dalle notizie che avevo sentito mentre ero in Grecia mi aspettavo di essere accolto da un paio di medici in tuta e casco protettivo che mi portavano di peso in isolamento». Antonio è appena sb ...

Clamoroso Juve, bufera Arthur: il ritiro è a rischio!

TORINO - Caos Arthur. Ci sarà, il brasiliano, al raduno della Juve, previsto (a meno di cambiamenti) il 24 agosto? Per saperlo, bisognerà attendere che il centrocampista risolva la controversia in cor ...

BARI - «Dalle notizie che avevo sentito mentre ero in Grecia mi aspettavo di essere accolto da un paio di medici in tuta e casco protettivo che mi portavano di peso in isolamento». Antonio è appena sb ...TORINO - Caos Arthur. Ci sarà, il brasiliano, al raduno della Juve, previsto (a meno di cambiamenti) il 24 agosto? Per saperlo, bisognerà attendere che il centrocampista risolva la controversia in cor ...