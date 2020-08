Bielorussia, ipotesi di governo transitorio tra scioperi e proteste (Di lunedì 17 agosto 2020) Il vecchio leone Lukashenko ha deciso di combattere la sua battaglia fino in fondo. Ieri ben sapendo che sarebbe stato fischiato è atterrato con l’elicottero alla fabbrica Mzkt di Minsk che produce trattori. I FISCHI SE LI È PRESI come era inevitabile ma è riuscito – a tratti – a parlare. «Finché non mi ucciderete non ci saranno nuove elezioni» ha dichiarato. Ha anche sostenuto che scioperare va contro gli interessi degli operai e che chi è ancora in prigione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

