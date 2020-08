Aggredisce soccorritore del 118 per entrare in discoteca: “Spostatevi, mi rovinate la vacanza” (Di lunedì 17 agosto 2020) Stava soccorrendo un ragazzo in difficoltà all’ingresso di una discoteca di Porto Cervo. La sua presenza, però, insieme a quella dei suoi colleghi del 118, impediva l’ingresso ad altre persone nel locale. Per questo motivo è stato prima minacciato da un turista, impaziente e deciso a voler entrare nella discoteca, per poi essere colpito da un pugno sul volto. Pietro Paolo Cossu, operatore del 118 intervenuto la notte di Ferragosto a seguito di una chiamata proveniente dal Just Cavalli, una delle discoteche più note di Porto Cervo, è stato portato in ospedale. Erano circa le cinque del mattino e Cossu, con i colleghi, stava aiutando un giovane che si era sentito male, ostruendo momentaneamente il passaggio per entrare nella discoteca. A quel punto un 32enne ... Leggi su ilfattoquotidiano

Aggredisce soccorritore Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Aggredisce soccorritore