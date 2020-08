Trovato in piscina privo di sensi, grave bambino di 3 anni (Di domenica 16 agosto 2020) Castelnuovo Magra, La Spezia,, 16 agosto 2020 - Un bimbo di tre anni è mezzo è in gravi condizioni dopo essere stato Trovato riverso a pelo d'acqua, privo di conoscenza, nella piccola piscina di casa. ... Leggi su lanazione

