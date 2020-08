Thierry Henry, dal fallimento Juve alle magie con l’Arsenal. Gli insulti di Aragones e quella “macchia” (Di lunedì 17 agosto 2020) Considerato uno dei calciatori più forti degli ultimi 20 anni e uno degli attaccanti più completi di sempre, Thierry Henry compie oggi 43 anni. Carriera impressionante la sua con la sola nota negativa dell’esperienza alla Juventus. E’ il 3 agosto 1999 quando arriva all’Arsenal. Wenger lo aveva avuto al Monaco e consapevole del talento di quel ragazzo decise di puntare forte su di lui. Henry scelse il numero 14, che lo accompagnerà diventando un simbolo e quasi una seconda pelle. Henry fu la figura di spicco degli “Invincibles” della Premier League 2003-2004. Inizialmente era un’ala, poi diventò esterno di centrocampo, infine giocò da prima e da seconda punta. Nessuno ha mai capito bene quale fosse il suo ruolo, ma bastava ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Thierry Henry Nuovo pretendente per la panchina del Barcellona: è pronto anche Thierry Henry Raffaele La Russa Barcellona, Setien verso l'addio: spunta l'ipotesi Henry

Il Barcellona si prepara ad una corposa rivoluzione in attesa della prossima stagione. La sonora sconfitta rimediata con il Bayern Monaco per 8-2 ha firmato la condanna per Quique Setien. L'ex Betis S ...

CALCIO, PREMIER LEAGUE: DE BRUYNE ELETTO MIGLIOR GIOCATORE DELL'ANNO

Il suo gol ieri sera non e' bastato per evitare l'ennesima delusione in Champions ma Kevin De Bruyne puo' consolarsi col premio di miglior giocatore della Premier League 2019-20. In una stagione domin ...

