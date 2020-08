Spintoni e sassi al capotreno che intima di mettere la mascherina, tre denunciati a Buggiano (Di domenica 16 agosto 2020) Il capotreno gli ha intimato di indossare le mascherine a bordo del treno e loro lo hanno spintonato, gli hanno lanciato delle pietre e sono fuggiti lungo i binari. È accaduto alla stazione di Borgo a Buggiano (Pistoia) , dove tre giovani tra i 17 e i 21 anni sono stati denunciati dalla polizia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Un quarto ragazzo non è stato identificato. Poco prima i quattro avevano derubato un passeggero 43enne di una collanina che è stata ritrovata abbandonata nei pressi del luogo del furto. Successivamente, durante la corsa, il capotreno si è accorto che i ragazzi erano risaliti sul convoglio e ha avvisato la polizia che ha fermato i tre che sono stati poi denunciati anche per furto con strappo. Il minorenne è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

