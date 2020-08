Palermo, la violenza e i bagnanti Cronista aggredita in spiaggia (Di domenica 16 agosto 2020) La giornalista racconta , su Palermo Today , ndr,: 'In tanti anni di attività non avevo mai visto una cosa così. La rabbia, la violenza senza motivo sfogata senza remore'. E aggiunge: 'Quello che ... Leggi su livesicilia

Una giornalista che stava riprendendo lo sgombero di una tendopoli nella spiaggia di Barcarello, nella borgata marinara di Sferracavallo a Palermo, è stata aggredita ... La rabbia, la violenza senza ...

