Nina Moric smentisce Fabrizio Corona: «Famiglia felice? Tutta finzione, il mio unico pensiero è Carlos» (Di domenica 16 agosto 2020) Fabrizio Corona ha parlato di una ritrovata serenità familiare, ma pare che le cose siano diverse da come le ha descritte l'ex re dei paparazzi e a smentirlo è l'ex moglie Nina... Leggi su leggo

Fabrizio Corona ha parlato di una ritrovata serenità familiare, ma pare che le cose siano diverse da come le ha descritte l'ex re dei paparazzi e a smentirlo è l'ex moglie Nina Moric. Corona ha descri ...Non la manda di certo a dire il famoso e controverso ex paparazzo, Fabrizio Corona. L’uomo infatti, ha sempre dimostrato di non avere per nulla peli sulla lingua (lo dimostrò anche quella volta che in ...