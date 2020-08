MotoGp, Morbidelli è una furia dopo l’incidente in Austria: “Zarco è un mezzo assassino” (Di domenica 16 agosto 2020) Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, un crash pazzesco in seguito al quale per fortuna nessuno ha riportato gravi danni, ma solo tanto spavento. Il contatto tra Franco Morbidelli e Johann Zarco avvenuto durante il GP d’Austria ha lasciato tutti a bocca aperta, considerando la spettacolarità di quanto accaduto. Sull’incidente si è soffermato nel post gara lo stesso pilota del Team Petronas ai microfoni di Sky Sport, puntando il dito contro il francese e accusandolo di aver messo a repentaglio la propria vita: “sto bene rispetto alla caduta che ho fatto. Zarco è un mezzo assassino, fare una frenata così a 300 km all’ora vuol dire avere poco amore per se stesso e per chi sta correndo con te. È stato molto pericoloso per me, per lui, ma anche per ... Leggi su sportfair

