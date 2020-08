Juventus, Pirlo pesca nell’Under23: un giovane promosso in prima squadra (Di domenica 16 agosto 2020) Juventus – Chi l’ha detto che i giocatori del vivaio bianconero non abbiano infatti le carte in regola per essere protagonisti anche nella prossima stagione sotto la guida del nuovo allenatore. Complice i tanti impegni dovuti a questo periodo post lockdown Sarri ha dato spazio a diversi elementi dell’Under 23 nel finale di stagione. Ora il nuovo allenatore Andrea Pirlo dovrà decidere se promuoverli in prima squadra. Juventus, Pirlo promuove 3 giovani Ci sono degli elementi che potrebbero rimanere nel giro della prima squadra, anche se probabilmente il loro utilizzo principale sarà nell’Under 23. E’ il caso ad esempio dell’esterno offensivo Zanimacchia e del laterale sinistro Frabotta, che hanno ... Leggi su juvedipendenza

Gazzetta_it : È l'ora di #Pirlo, 'Italian maestro' nel solco di #Guardiola e #Zidane #premium - juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - Pirlo_official : Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc. Pronto per questa fantastica opportunità!… - Davide1926___ : RT @NicoSchira: #Matuidi e l'addio alla #Juventus: 'A gennaio mi aveva cercato l'#InterMiami ma ero convinto di restare alla Juve. Poi si s… - CryPaolo : RT @la_patrizia_: Quindi, come profetizzato anche da Max, Fagioli ce lo ritroveremo in prima squadra. Bravo Pirlo, spigiamo un po’ di ita… -