Inter alla ‘provà Shakthar, Conte “Fin qui è la rivale più forte” (Di domenica 16 agosto 2020) DUSSELDORF (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sarà una partita difficilecontro un ottimo avversario. Lo Shakhtar ha giocatori molto bravi, di grande qualità e velocità. E’ una semifinale, non dimentichiamolo, tutte le squadre sono forti e agguerrite giunti a questo punto”. Antonio Conte e l’Inter vogliono arrivare fino in fondo all’Europa League, pur sapendo che il cammino è tutt’altro che semplice. “Stiamo finendo un periodo molto intenso: tante partite, il caldo, gli allenamenti – ha aggiunto il tecnico dei nerazzurri -. Abbiamo lavorato tanto affinchè potessimo arrivare in fondo a tutto: campionato, Coppa Italia ed Europa League. Arriviamo con entusiasmo sapendo che affrontiamo un avversario”. Lo Shakhtar non va sottovalutato sotto nessun punto di vista, anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Dodò, esterno brasiliano dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Le sue parole riportate da Fcinternews. INTER – «Durante questa settimana abbi ...

Leo Messi vuole lasciare il Barcellona subito. Parola di Marcelo Bechler, corrispondente del brasiliano Lance! dalla città catalana. in un video caricato su Twitter: la Pulce domenica, al Camp Nou, av ...

