Incendi Grecia: rogo a Corfù vicino a un resort contestato (Di domenica 16 agosto 2020) Un Incendio è divampato oggi lungo la costa nord-orientale dell’isola greca di Corfù, in una foresta di pini, alimentato dai forti venti. Il rogo è scoppiato vicino alla boscosa cittadina balneare di Agios Stefanos nella regione di Erimitis, meta di un turismo d’elite. I vigili del fuoco a bordo di una dozzina di veicoli supportati da aerei sono stati schierati per contrastare l’Incendio nella zona soprannominata Kensington-on-Sea dai media britannici. La guardia costiera ha evacuato una coppia dal Belgio e un cittadino greco per precauzione dalla spiaggia. Il fondo di investimento con sede a New York Nch Capital ha acquistato un grande appezzamento di terreno a Erimitis nel 2016 dopo anni di contrattazioni, con l’intenzione di costruire un hotel a cinque stelle di 90 ... Leggi su meteoweb.eu

