Il figlio torna dalla Croazia con il Covid addosso: 60enne in terapia intensiva (Di domenica 16 agosto 2020) L’uomo è originario di Fano e ha iniziato ad avvertire i primi sintomi nelle scorse ore. Il figlio era stato in vacanza in Croazia con alcuni amici. Lì avrebbe contratto il Coronavirus prima di tornare a casa. Si sta parlando ormai da diversi giorni di uno dei pericoli più importanti in ottica emergenza Covid. Si … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Un nuovo special natalizio di Star Wars è in fase di sviluppo, ma con un piccolo twist: sarà interamente realizzato in LEGO e debutterà in esclusiva su Disney+ il 17 novembre 2020 con il titolo di The ...

Alessandro Gassman: «Mio padre e la ebraicità nascosta: mia nonna dovette cambiare cognome e perdemmo due parenti ad Auschwitz»

L’anno scorso ci andò insieme a un piccolo grande film, «Mio fratello rincorre i dinosauri» di Stefano Cipani. Quest’anno Alessandro Gassmann torna a Venezia con un’altra opera prima, «Non odiare» di ...

