Formula 1, Max Verstappen non si accontenta mai: “non sono qui per arrivare secondo, bisogna lavorare” (Di domenica 16 agosto 2020) L’unico pilota attualmente in grado di mettere in difficoltà la Mercedes si chiama Max Verstappen, l’olandese dimostra il proprio valore anche nel GP di Spagna, chiudendo al secondo posto tra Hamilton e Bottas e scavalcando il finlandese nella classifica piloti. Pool/Getty ImagesUn risultato positivo che non basta però al driver della Red Bull, come ammesso da lui stesso ai microfoni di Sky Sport nel post gara: “all’inizio è stato complicato per via delle gomme fino alla prima sosta, abbiamo discusso un po’ e questo è positivo. Poi nel secondo stint sono riuscito a tenere dietro Valtteri e questo mi ha aiutato, Lewis invece era troppo veloce e non ho potuto far niente. Nel complesso è stato un buon week-end con un bel bottino di punti. Al momento non ... Leggi su sportfair

sportface2016 : #SpanishGP Le dichiarazioni di Max #Verstappen in seguito al secondo posto conquistato a Barcellona - RaffoSarnataro : Il vero fuoriclasse della Formula 1 attuale è Max Verstappen. Altro che un Hamilton che vince con una macchina mill… - sportface2016 : #SpanishGP Max #Verstappen furioso col box in due team radio: l'oggetto del discorso è l'usura delle gomme - VincenzoMart : RT @Saetta_McQueen: Oh comunque Max che diventa SuperMax giovane astronascente che deve imparare tanto, sta in Formula 1 dal 2015 e ancora… - Saetta_McQueen : Oh comunque Max che diventa SuperMax giovane astronascente che deve imparare tanto, sta in Formula 1 dal 2015 e anc… -