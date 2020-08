Formula 1 – Hamilton in estasi, Verstappen soddisfatto e Bottas amaro: le parole dei top-3 dopo il GP di Spagna (Di domenica 16 agosto 2020) Lewis Hamilton non sbaglia a Barcellona e conquista la vittoria numero 88 in carriera, portandosi a meno tre dal pazzesco record di Michael Schumacher. Il britannico domina dall’inizio alla fine la gara sul circuito del Montmelò, precedendo Max Verstappen e Valtteri Bottas. Sensazioni contrastanti per i primi tre subito dopo la gara, con il campione del mondo in estasi al contrario dei suoi inseguitori. Ecco le loro parole: Foto Getty / PoolHamilton: “è stata una grandissima giornata, ero davvero ammirato a quello che ha fatto la macchina. Una giornata incredibile, sensazioni stupende. Avevamo dei problemi con le gomme, la gestione oggi invece è stata buona. Abbiamo capito bene cosa è successo lo scorso week-end e questo ci ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : HAMILTON TORNA ALLA VITTORIA Bottas si arrende a Verstappen I risultati ? - FormulaPassion : #F1: come cambia il Mondiale piloti dopo il #SpanishGP - UgoBaroni : RT @tuttosport: #SpanishGP, #Vettel settimo e #Leclerc ritirato: #Hamilton vince su #Verstappen ????? - FormulaPassion : #F1: le parole di #Hamilton, #Verstappen e #Bottas al termine del #SpanishGP - UgoBaroni : RT @CorSport: #SpanishGP, #Vettel settimo e #Leclerc fuori: solito dominio di #Hamilton ????? -