Covid, intubata a 5 anni "Grave sindrome ai reni" (Di domenica 16 agosto 2020) Roberta Damiata Respiratori in un reparto di terapia intensivaSalgono i contagi da Covid, ma diminuisce l'et&aGrave; degli infettati. L'ultimo caso a Padova di una bambina di appena cinque anni che verte in gravi condizioni. La piccola non presentava patologie pregresse Con l’aumento dei casi di contagio che stanno risalendo a numeri preoccupanti in ogni parte del nostro Paese, arrivano notizie allarmanti anche di singoli casi o di interi focolai che preoccupano sempre di pi&uGrave; gli esperti e i medici. Come a Padova dove una bambina di appena cinque anni &eGrave; stata ricoverata in gravi condizioni ed &eGrave; ora intubata nella terapia intensiva dell’Ospedale universitario. La piccola &eGrave; risultata ... Leggi su ilgiornale

PADOVA È intubata in gravissime condizioni nella terapia intensiva dell’ospedale universitario di Padova una bambina di 5 anni risultata positiva al tampone da Sars-Cov-2. La notizia è stata confermat ...

Coronavirus: aumento contagi in Italia, parla Matteo Bassetti. “Dati incoraggianti, molti nuovi contagiati non sono malati”

“I dati mi sembrano incoraggianti”. Lo afferma l’infettivologo, Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, in riferimento al recente aumento dei c ...

