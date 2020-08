Coronavirus, lo sfogo di un infermiere in romanesco diventa virale (Di domenica 16 agosto 2020) AGI - Sta ricevendo migliaia di condivisioni su Facebook il video dello sfogo in dialetto romanesco, amaramente ironico, di un infermiere del Policlinico Umberto I che prende di mira i tanti cittadini che ritengono l'emergenza Coronavirus conclusa e stanno abbandonando ogni cautela durante le vacanze, non utilizzando le mascherine ne' rispettando il distanziamento sociale. "Veniteme a dì che è tutto ok, che non ce n'è coviddi, che stasera annamo a ballà", dice Marco Bellafiore, facendo riferimento ad alcuni tormentoni di internet, tra i quali l'estetista siciliana de 'La Zanzara', "intanto, a 30 gradi e con una tuta da centro dimagranti ce stamo noi, non voi'. "Vai sereno zì" "Tanto che ve frega, mica mi capitera' di stare con un tubo in gola mentre una macchina ... Leggi su agi

