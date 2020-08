Bielorussia: oggi a Minsk grande 'Marcia per la libertà' (Di domenica 16 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 16 AGO - L'opposizione in Bielorussia scende in piazza, a una settimana dalla contestata sesta rielezione 'bulgara' di Alexander Lukashenko, nella speranza di radunare una folla enorme ... Leggi su corrieredellosport

SkyTG24 : Bielorussia, continuano le proteste: oggi la “grande marcia per la libertà” - Piu_Europa : #METTETEVISCOMODE Oggi si vota in #Bielorussia. Queste tre donne, Svetlana Tikhanovskaya, Veronika Tsepkaloe Maria… - giulianopisapia : Le immagini che giungono dalla #Bielorussia non possono lasciarci indifferenti. Occorre la pressione di tutti gli… - iconanews : Bielorussia: oggi a Minsk grande 'Marcia per la libertà' - GiuseppinaGius6 : RT @SkyTG24: Bielorussia, continuano le proteste: oggi la “grande marcia per la libertà” -