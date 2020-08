Barcellona, Ronald Koeman è in città (Di domenica 16 agosto 2020) Ronald Koeman ha passato la domenica a Barcellona. L’attuale Ct dell’Olanda, come ripreso dalle telecamere di El Chiringuito, è entrato in serata all’aeroporto per lasciare il paese. Per la sostituzione di Quique Setien in pole sembrerebbe esserci proprio Koeman e la presenza in città potrebbe essere l’ennesimo indizio che porterebbe al suo identikit per il futuro della panchina. Domani intanto sarà una giornata decisiva: è in programma un vertice societario per definire la prossima stagione. Sul tavolo la scelta dell’allenatore e il futuro di Messi. Leggi su sportface

