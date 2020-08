Auto tampona moto sul raccordo: centauro grave in ospedale (Di domenica 16 agosto 2020) Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 16 agosto 2020, sul raccordo Autostradale Torino-Pinerolo, all'altezza dello svincolo di Riva. Una Fiat Panda, che viaggiava in direzione di ... Leggi su torinotoday

ilnazionaleit : Sanremo: auto tampona uno scooter in corso Imperatrice, giovane lievemente ferita e traffico in tilt (Foto) - SanremoNews : Sanremo: auto tampona uno scooter in corso Imperatrice, giovane lievemente ferita e traffico in tilt (Foto) - Letizia55479527 : Tir tampona sei auto in A12, cinque feriti tra cui due bambini - Marco_chp1 : RT @infoitinterno: Tir tampona 6 auto sull’A12: 5 i feriti - infoitinterno : Tir tampona 6 auto sull’A12: 5 i feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Auto tampona Auto tampona moto sul raccordo: centauro grave in ospedale TorinoToday Crisi Jaguar Land Rover, con il governo non c’è intesa

I colloqui tra il gruppo Jaguar Land Rover e Tata Steel con il governo del Regno Unito si sono risolti con un nulla di fatto. Secondo quanto riportato negli scorsi giorni dal Financial Times, i costru ...

Tamponato da un’auto sulla Torino-Pinerolo, ferito motociclista

Un motociclista di 68 anni residente a Pinerolo è finito in ospedale nella tarda mattinata di oggi a seguito di un incidente sull’autostrada Torino-Pinerolo in prossimità dell’uscita di Riva. Una Fiat ...

I colloqui tra il gruppo Jaguar Land Rover e Tata Steel con il governo del Regno Unito si sono risolti con un nulla di fatto. Secondo quanto riportato negli scorsi giorni dal Financial Times, i costru ...Un motociclista di 68 anni residente a Pinerolo è finito in ospedale nella tarda mattinata di oggi a seguito di un incidente sull’autostrada Torino-Pinerolo in prossimità dell’uscita di Riva. Una Fiat ...