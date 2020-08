Atalanta, grana Hateboer: "Voglio andare via" (Di domenica 16 agosto 2020) BERGAMO - " Ho voglia di scoprire cose nuove , continuando a sfidare me stesso. Ma credo che a questo punto potremo trovare una soluzione insieme ". Parola di Hans Hateboer che, al sito olandese ... Leggi su corrieredellosport

MomentiCalcio : #Atalanta, grana #Hateboer: l’esterno vuole andare via da #Bergamo - ItaSportPress : Atalanta, che grana: lesione al crociato per Gollini. Salta il Psg - -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta grana

Corriere dello Sport

Gioca gratis con Mister Calcio Cup - 11 in campo, il fantasy game di calcio del Corriere dello Sport-Stadio. Fai la tua formazione e vinci i fantastici premi in palio. Iscriviti ora! Gioca!Ad aprire le danze nei quarti di finale di Champions League è l'Atalanta, che affronta a Lisbona il Paris Saint Germain alla ricerca di un risultato storico. Il momento della verità è arrivato per l'A ...