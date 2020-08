Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 15:30 (Di sabato 15 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2020 ORE 15.20 FRANCESCO TITOTTO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO CIRCOLazioNE REGOLARE SU TUTTE LE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA Regione SULLA A1 Roma FIRENZE SEGNALIAMO UN VEICOLO FERMO LATO STRADA TRA PONZANO RomaNO E BIVIO A1 / DIRAMAZIONE Roma NORD. PRESTARE ATTENZIONE SULLA PROVINCIALE POLENSE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN LOCALITA’ SAN VITTORINO PASSIAMO AL TRASPOROT PUBBLICO CIRCOLazioNE ANCORA SOSPESA SULLE LINEE FERROVIARIE FL4 RomaVELLETRI E FL6 RomaCASSINO A SEGUITO DEL GRANDE INCENDIO DIVAMPATO IERI NEI PRESSI DELLA SEDE FERROVIARIA ... Leggi su romadailynews

