Torino. Incendio in una palazzina in via delle Querce: 10 persone evacuate (Di sabato 15 agosto 2020) Attimi di paura nel quartiere Falchera. Un Incendio è divampato in una palazzina in via delle Querce. Dieci persone sono state evacuate, cinque sono state portate all’ospedale Giovanni Bosco. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco. In base ai primi accertamenti si è trattato di un corto circuito ad una lampada in un appartamento (che è stato dichiarato inagibile) al secondo piano della palazzina. La residente non era nell’alloggio. Il complesso abitativo è dell’Atc. Leggi su laprimapagina

