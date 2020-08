Salvini nel caseificio con mascherina abbassata. I cobas: "Esempio pessimo" (Di sabato 15 agosto 2020) “Nella giornata che segna 574 nuovi contagi e lascia intravedere una possibile seconda ondata di Covid-19, il Senatore Matteo Salvini - in visita in un caseificio - si scatta un selfie con la mascherina abbassata. In spregio alle norme anti Covid sui luoghi di lavoro”. E’ quanto si legge in una nota cobas. “Un Esempio pessimo che irride i protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro- dichiara Francesco Iacovone, del cobas nazionale- non e’ accettabile che un Senatore della Repubblica pieghi le norme, mettendo a rischio i lavoratori, per la sua campagna elettorale. E che lo faccia dandogli risalto sui social. Da febbraio il sindacato si impegna ventre a terra per ottenere sicurezza e norme anti contagio- prosegue il ... Leggi su huffingtonpost

fanpage : 'Un esempio pessimo che irride i protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro'. Salvini ancora una volta con la mas… - bendellavedova : Se #Pd sceglie alleanza strutturale con #M5S, che a sua volta sceglie alleanza strutturale con Pd, necessario che n… - LegaSalvini : ?? #Salvini: A casa tutti, a calci nel sedere. - we_ci65 : RT @fanpage: 'Un esempio pessimo che irride i protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro'. Salvini ancora una volta con la mascherina abb… - OceanBlue2014_1 : RT @fanpage: 'Un esempio pessimo che irride i protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro'. Salvini ancora una volta con la mascherina abb… -