Dovizioso lascia la Ducati (Di sabato 15 agosto 2020) AGI - Andrea Dovizioso lascerà la Ducati al termine del campionato di MotoGp. A dare la notizia su Twitter è stata la scuderia. "Abbiamo incontrato stamattina il suo agente sul circuto di Spielberg e purtroppo non ci sono le condizioni per continuare la nostra collaborazione con Dovi oltre il suo attuale contratto", ha scritto Ducati, e ha assicurato che con il pilota "si concentrerà su quel che resta della stagione, a cominciare dal Gp d'Austria di domani con il comune obiettivo di aumentare la serie di 13 vittorie già raggiunte insieme di combattere per il titolo fino alla fine del campionato". Dovizioso, 34 anni, pilota Ducati da otto stagioni, ha vinto con questa marca 13 gran premi e si è piazzato secondo nel campionato del mondo per tre anni di fila: 2017, 2018 et 2019. Leggi su agi

